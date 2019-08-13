Артемьев возглавил таблицу Суперфинала чемпионата России по шахматам

Шахматист Владислав Артемьев в партии третьего тура Суперфинала чемпионата России чёрными фигурами обыграл Кирилла Алексеенко и возглавил турнирную таблицу соревнований. Турнир проходит в Удмуртской Республике.
После трёх туров у Артемьева два очка. По 1,5 очка в активе Эрнеста Инаркиева, Алексеенко, Дмитрия Яковенко, Александра Предке, Никиты Витюгова, Владимира Федосеева, Алексея Дреева, Евгения Томашевского, Максима Матлакова и Александра Мотылёва. Замыкает турнирную таблицу Алексей Сарана (1).
В женских соревнованиях после трёх туров лидируют Ольга Гиря и Наталья Погонина (по 2,5 очка). За ними расположилась Алина Кашлинская (2). По 1,5 очка в активе Александры Костенюк, Зарины Шафигуллиной, Дарьи Чарочкиной, Валентины Гуниной и Маргариты Потаповой, по одному — у Александры Горячкиной, Елены Томиловой и Полины Шуваловой. Замыкает таблицу Анастасия Боднарук (0,5 очка).
Четвёртый тур пройдет завтра, 14 августа.
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