Карякин обыграл Карлсена в 1-й день турнира по блицу на Grand Chess Tour в США

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в первый день соревнований по блицу на этапе серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

В рамках игрового дня Карякин белыми победил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, американца Фабиано Каруану и американца Леньера Домингеса, сыграл вничью чёрными с армянином Левоном Ароняном, французом Максимом Вашье-Лагравом, китайцем Дин Лижэнем. В двух партиях россиянин проиграл. Чёрными он уступил венгерскому шахматисту Рихарду Раппорту и китайцу Юю Янъи.

Карякин уже одерживал победу на Карлсеном в ходе турнира по быстрым шахматам. Это произошло в третий день этапа соревнований в Сент-Луисе. Соревнования завершатся 14 августа.