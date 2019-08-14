Карякин обыграл Карлсена в 1-й день турнира по блицу на Grand Chess Tour в США
Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в первый день соревнований по блицу на этапе серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
В рамках игрового дня Карякин белыми победил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, американца Фабиано Каруану и американца Леньера Домингеса, сыграл вничью чёрными с армянином Левоном Ароняном, французом Максимом Вашье-Лагравом, китайцем Дин Лижэнем. В двух партиях россиянин проиграл. Чёрными он уступил венгерскому шахматисту Рихарду Раппорту и китайцу Юю Янъи.
Карякин уже одерживал победу на Карлсеном в ходе турнира по быстрым шахматам. Это произошло в третий день этапа соревнований в Сент-Луисе. Соревнования завершатся 14 августа.
Карякин обыграл Карлсена на турнире Grand Chess Tour в США
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