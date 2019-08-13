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Карякин обыграл Карлсена на турнире Grand Chess Tour в США

Карякин обыграл Карлсена на турнире Grand Chess Tour в США
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами обыграл обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена в рамках третьего дня турнира Grand Chess Tour в США.

В рамках игрового дня Карякин белыми сыграл вничью с китайцем Динь Лижэнем и чёрными уступил американцу Леньеру Домингесу.

После трёх дней на счету Карякина 8 очков. Он на 5 баллов отстает от лидирующих француза Максима Вашье-Лаграва и армянина Левона Ароняна.

Турнирная таблица после третьего дня

1. Левон Аронян (Армения) — 13
1. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 13
3. Дин Лижэнь (Китай) — 10
3. Юй Янъи (Китай) — 10
5. Магнус Карлсен (Норвегия) — 8
5. Сергей Карякин (Россия) — 8
5. Фабиано Каруана (США) — 8
5. Рихард Раппорт (Венгрия) — 8
9. Леньер Домингес (США) — 7
10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 5.

Турнир завершится 14 августа.

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