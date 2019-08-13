Карякин обыграл Карлсена на турнире Grand Chess Tour в США

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами обыграл обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена в рамках третьего дня турнира Grand Chess Tour в США.



В рамках игрового дня Карякин белыми сыграл вничью с китайцем Динь Лижэнем и чёрными уступил американцу Леньеру Домингесу.



После трёх дней на счету Карякина 8 очков. Он на 5 баллов отстает от лидирующих француза Максима Вашье-Лаграва и армянина Левона Ароняна.



Турнирная таблица после третьего дня



1. Левон Аронян (Армения) — 13

1. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 13

3. Дин Лижэнь (Китай) — 10

3. Юй Янъи (Китай) — 10

5. Магнус Карлсен (Норвегия) — 8

5. Сергей Карякин (Россия) — 8

5. Фабиано Каруана (США) — 8

5. Рихард Раппорт (Венгрия) — 8

9. Леньер Домингес (США) — 7

10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 5.



Турнир завершится 14 августа.



