Клишина: если бы Роналду пригласил на ужин в ресторан, я бы пошла

Вице-чемпионка мира по лёгкой атлетике, прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, чем её привлекает португальский футболист Криштиану Роналду, подписанный на её «инстаграм».

«Я слежу за его «инстаграмом», мне интересна спортивная часть. Он занимается своим телом, поэтому потрясающе выглядит! Я не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит так же. Потому что многие спортсмены в командном спорте мало внимания уделяют работе над собой.

Если Роналду пригласит на ужин в ресторане Нью-Йорка? Ну, если я буду в Нью-Йорке и у меня будет время, я бы пошла. Но не хочу называть это свиданием, потому что когда два человека совсем не знакомы… Я не из тех, кто с незнакомцами вообще куда-либо идёт. Но с Криштиану было бы интересно пообщаться как с личностью. Думаю, от такого профессионала можно получить много полезной информации не только про футбол», — приводит слова Клишиной «Советский спорт».