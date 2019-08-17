Видео: на старте иншорной гонки в Выборге произошло столкновение

Ближе к финалу Санкт-Петербургской парусной недели и чемпионата России в классе «Крейсерская яхта Л-6» соперничество обостряется. Иншорная гонка возле Выборга прошла в непростых погодных условиях: скорость ветра составляла 18 узлов, на порывах – до 30, а маршрут проходил среди многочисленных островов и камней.
В начале иншорной гонки в Выборге судейское судно сорвало с якоря, стартовый створ резко сократился, гоночный комитет вовремя не среагировал и не отменил старт, из-за этого столкнулись две яхты класса «Л-6». Яхта «Варяг» нарушила правила расхождения и не уступила яхте «Ника», у которой было преимущество. «Варяг» врезался в корму «Нике», в результате яхта на какое-то время потеряла управление и развернулась на 180 градусов. Дальше «Ника» по касательной задела судейское судно «Архангельск». После разворота между «Никой» и судейским судном оставались считанные метры, но благодаря слаженной и профессиональной работе команде удалось избежать более серьёзного удара.
После разбора протестов позиции яхт в общем зачёте чемпионата могут сильно измениться, поскольку дисквалификация – присвоение максимального балла из возможных – может откинуть лодку на несколько позиций вниз. Впереди ещё два офшорных этапа соревнований и один иншорный.
Видео доступно на YouTube-канале яхт-клуба Санкт-Петербурга.
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