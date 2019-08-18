Сёстры Аверины рассказали, почему не ходят на свидания с парнями

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина рассказали SportChic, что редко ходят на вечеринки и отклоняют просьбы о свиданиях.

Арина: Нет, у нас просто не хватает времени ни на что, кроме тренировок и соревнований. Даже когда нам в «Инстаграм» (а у нас один аккаунт на двоих) пишут «давайте познакомимся», мы обычно отклоняем такие запросы. Нам действительно некогда.

Дина: И когда нас спрашивают: «Как же вы так живете?» Мы говорим, что это наш сознательный выбор, у нас есть свои приоритеты.

Арина: На вечеринки мы ходим очень редко (смеются). У нас по две тренировки в день и вечером нужно обязательно отдохнуть. Но если собираемся на светское мероприятие, то стараемся соблюдать дресс-код, обязательно каблуки – образ с каблуками всегда выглядит женственно.

Дина: В вечернем платье и на каблуках я чувствую себя комфортно, хотя этот образ для меня не самый привычный, конечно. Помню, мы вместе с Анастасией Задориной ходили на мероприятие, для которого специально для нас шили бархатные платья с цветком из органзы – было очень красиво!