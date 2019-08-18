Сёстры Аверины рассказали, почему не ходят на свидания с парнями

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина рассказали SportChic, что редко ходят на вечеринки и отклоняют просьбы о свиданиях.
Арина: Нет, у нас просто не хватает времени ни на что, кроме тренировок и соревнований. Даже когда нам в «Инстаграм» (а у нас один аккаунт на двоих) пишут «давайте познакомимся», мы обычно отклоняем такие запросы. Нам действительно некогда.
Дина: И когда нас спрашивают: «Как же вы так живете?» Мы говорим, что это наш сознательный выбор, у нас есть свои приоритеты.
Арина: На вечеринки мы ходим очень редко (смеются). У нас по две тренировки в день и вечером нужно обязательно отдохнуть. Но если собираемся на светское мероприятие, то стараемся соблюдать дресс-код, обязательно каблуки – образ с каблуками всегда выглядит женственно.
Дина: В вечернем платье и на каблуках я чувствую себя комфортно, хотя этот образ для меня не самый привычный, конечно. Помню, мы вместе с Анастасией Задориной ходили на мероприятие, для которого специально для нас шили бархатные платья с цветком из органзы – было очень красиво!
- 18 августа 2019
-
00:23
- 17 августа 2019
-
23:40
-
23:24
-
22:12
-
21:57
-
21:05
-
18:49
-
17:59
-
17:45
-
16:57
-
16:45
-
15:53
-
13:59
-
13:13
-
12:46
-
11:50
-
10:37
-
09:35
-
00:01
- 16 августа 2019
-
23:42
-
22:28
-
22:00
-
21:17
-
20:37
-
19:37
-
18:17
-
17:46
-
16:57
-
16:34
-
15:45
-
15:05
-
13:27
-
11:07
-
09:42
- 15 августа 2019
-
20:06