Минаков: с Дресселом можно бороться. Рекорд мира абсолютно осязаем

17-летний российский пловец Андрей Минаков, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м баттерфляем, рассказал о соперничестве с двукратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира американцем Калебом Дресселом.
«Рекорд мира был установлен в заплыве с моим участием? Рад, что стал частью истории. Но если бы этот самый рекорд был побит мною или установлен кем-то из российских пловцов, порадовался бы гораздо сильнее. Все мы люди, все одинаковы. Главное, кто и как реализует свои возможности. Даже с Дресселом можно бороться. Понял, что рекорд мира абсолютно осязаем. Нужно много работать, но невозможного ничего нет.
Мы с тренером планировать не очень любим и медали на шею заранее не вешаем. Но на тренировках абсолютно друг другу доверяем. Я полностью уверен, если буду добросовестно выполнять работу, которую спланировал мой тренер Никита Валерьевич Луговкин, то точно буду в топе», — приводит слова Минакова «Команда России».
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