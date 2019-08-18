Во 2-й день первенства Санкт-Петербурга стартовали только «Зумы» и виндсерферы

В акватории Невской губы Финского залива проходит главная городская регата — первенство Санкт-Петербурга. Однако погода не отличается стабильным ветром необходимой силы. Во второй день соревнований организаторам удалось провести только одну гонку в классе «Зум-8». Зато такие погодные условия подходят для виндсерферов (класс RS:X), которые снова продемонстрировали свои умения в пампинге.
В общем зачёте в классе «RS:X» развернулась интереснейшая борьба за лидерство. Несмотря на травму руки и лангету на пальце, Егор Жилин из Академии парусного спорта и «Крестовского острова» возглавляет общий зачёт первенства Санкт-Петербурга. Егору трудно полноценно пампить, поэтому он удерживает лидерство за счёт относительно стабильных результатов (2-й, 4-й, 4-й, 9-й приходы). Два очка ему уступают Анастасия Щедрина (Академия парусного спорта) и Михаил Александров («Крестовский остров»).
Единственную гонку в классе «Зум-8» выиграл спортсмен ДСПК «Рауту», Академии парусного спорта и «ШВСМ по ВВС» Даниил Сердюков. Следом за ним финишировали Елена Обедзинская («Крестовский остров») и Николай Григорьев («Балтиец»).
Напомним, что по итогам первенства Санкт-Петербурга определится состав сборной города, которая представит Северную столицу на всероссийских регатах.
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