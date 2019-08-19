ВФЛА начала расследование по тренеру, подделавшему результаты своих учеников

Всероссийская федерация лёгкой атлетики начала разбирательство по делу о превышении полномочий главным тренером сборной Иркутской области, заслуженным тренером России Василием Шкурбицким, сообщает официальный сайт организации.

Ранее было опубликованы результаты расследования Максима Карамашева о превышении служебных полномочий Шкурбицким. Карамашев, являющийся администратором сообщества «SBORBEG — Сборы легкоатлетов. Лёгкая атлетика» в социальной сети «ВКонтакте», представил девять фактов нарушений со стороны Шкурбицкого, сравнив предварительные и итоговые протоколы турнира «Мемориал иркутских легкоатлетов».

«Карамашев обвиняет Шкурбицкого, который выполнял роль главного судьи соревнований, в изменении результатов своих учеников в итоговых протоколах с целью присвоения им спортивных званий. 15 августа ВФЛА направила официальное письмо в Главную судейскую коллегию с запросом оригиналов всех документов по данным соревнованиям», — говорится в заявлении.