Россиянка Косецкая вышла во второй круг чемпионата мира по бадминтону

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая вышла во второй круг чемпионата мира по бадминтону в Базеле (Швейцария). На старте соревнований она обыграла представительницу Турции Неслихан Йыгыт со счётом 2:0 (21:17, 21:19). Следующей соперницей россиянки будет японка Нодзоми Окухара.
В мужском одиночном разряде российские бадминтонисты проиграли в первом туре. Владимир Мальков проиграл китайцу Чэнь Луну — 0:2 (14:21, 17:21), Сергей Сирант — французу Томасу Рокселю — 0:2 (18:21, 7:21).
На старте парного турнира Владимир Никулов и Артём Серпионов победили чешский дуэт Яромир Яначек/Томаш Швейда — 2:1 (21:18, 13:21, 21:18). Виталий Дуркин и Николай Укк оказались сильнее канадцев Джошуа Херлберт-Ю/Дункана Яо — 2:1 (19:21, 21:15, 21:15).
Анастасия Акчурина и Ольга Морозова в первом туре парных соревнований обыграли турецкий дуэт Бенгиса Эрчетин/Назлыкан Инчи — 2:1 (21:17, 21:11).
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