Тренера сборной США по гимнастике обвинили в издевательствах над спортсменками

Федерация спортивной гимнастики США начала расследование в отношении тренера Мэгги Хейни по обвинению в злоупотреблениях. По информации Inside the Games, уже поданы как минимум четыре жалобы от семей спортсменок.
Сообщается, что Хейни постоянно кричала на спортсменок, оскорбляла, угрожала им и издевалась. Она также обвиняется в том, что заставляла травмированных подопечных принимать участие в соревнованиях.
В числе её учениц была гимнастка Лори Эрнандес, ставшая олимпийской чемпионкой 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командных соревнованиях. В настоящее время Хейни тренирует чемпионку мира 2018 года в Дохе (Катар) Райли Маккаскер.
В федерации не стали разглашать подробности дела, однако заверили, что относятся к ситуации серьёзно, а также отметили, что процесс может занять длительное время.
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