Загитова продемонстрировала растяжку на тренировке, сев на шпагат

Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании Алина Загитова продолжает подготовку к новому сезону. 17-летняя фигуристка поделилась с поклонниками кадрами с тренировки.
Загитова опубликовала фотографии в своём «инстаграме», на которых она сидит на шпагате в тренажёрном зале. «Растяжка каждый день», — подписала пост фигуристка.
Ранее Загитова порадовала поклонников, показав, как она тренируется с гирей и бьёт грушу в тренажёрном зале.
В новой короткой программе сезона-2019/20 россиянка будет выступать под композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви. Известно, что в новой произвольной программе фигуристка предстанет в образе Клеопатры.
Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.
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