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Загитова продемонстрировала растяжку на тренировке, сев на шпагат

Загитова продемонстрировала растяжку на тренировке, сев на шпагат
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании Алина Загитова продолжает подготовку к новому сезону. 17-летняя фигуристка поделилась с поклонниками кадрами с тренировки.

Загитова опубликовала фотографии в своём «инстаграме», на которых она сидит на шпагате в тренажёрном зале. «Растяжка каждый день», — подписала пост фигуристка.

Ранее Загитова порадовала поклонников, показав, как она тренируется с гирей и бьёт грушу в тренажёрном зале.

В новой короткой программе сезона-2019/20 россиянка будет выступать под композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви. Известно, что в новой произвольной программе фигуристка предстанет в образе Клеопатры.

Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.

Загитова провела крутую тренировку, где тягала гирю и била грушу
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