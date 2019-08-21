Загитова продемонстрировала растяжку на тренировке, сев на шпагат

Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании Алина Загитова продолжает подготовку к новому сезону. 17-летняя фигуристка поделилась с поклонниками кадрами с тренировки.



Загитова опубликовала фотографии в своём «инстаграме», на которых она сидит на шпагате в тренажёрном зале. «Растяжка каждый день», — подписала пост фигуристка.

Ранее Загитова порадовала поклонников, показав, как она тренируется с гирей и бьёт грушу в тренажёрном зале.



В новой короткой программе сезона-2019/20 россиянка будет выступать под композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви. Известно, что в новой произвольной программе фигуристка предстанет в образе Клеопатры.



Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.