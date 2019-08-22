Ученица Тутберидзе Валиева: после переломов Загитова заново училась ходить
Российская фигуристка Камила Валиева, являющаяся ученицей известного тренера Этери Тутберидзе, рассказала о своём отношении к олимпийской чемпионке 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Алине Загитовой.
«Мне очень нравится Алина Загитова. Я перед ней сижу в раздевалке. Когда я только-только вышла на лёд и была рядом с Алиной, мне было настолько страшно ей помешать, что, когда я видела Алину, сразу отъезжала к бортику.
Я смотрю на неё и понимаю, что нельзя сдаваться. У неё же тоже были переломы. Она говорила, что заново училась ходить, но не сдалась, работала, чтобы выиграть Олимпийские игры. И в этом году она тоже не сдавалась, чтобы взять золото чемпионата мира», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.
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