Россиянка Хромых лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при

В Куршевеле (Франция) проходит первый в сезоне этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Россиянка Майя Хромых лидирует по итогам короткой программы.



14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе получила за свой прокат 67,72 балла. На второй строчке расположилась представительница Южной Кореи Сео Йеонг Ви. Её прокат судьи оценили в 65,75 балла. Замыкает тройку ещё одна россиянка – Камила Валиева. Спортсменка упала, пытаясь выполнить тройной лутц, и осталась без каскада.



Этап Гран-при среди юниоров в Куршевеле завершится в субботу, 24 августа. Стоит отметить, что Валиева вошла в состав сборной России на четвёртый этап юниорской серии Гран-при, который пройдёт в Челябинске с 11 по 14 сентября. Вместе с ней от России выступят Анна Тарусина и Виктория Васильева.