Тарасова: как-то встряхнула одну фигуристку. Сказала, чем закончатся её судороги

Известный тренер Татьяна Тарасова рассказала о том, как ей приходилось сталкиваться с проявлениями анорексии у фигуристов.

«Когда дети начинают не только созревать, но и самоутверждаться, многие буквально не слышат тренера. Приходится брать за шкирку и встряхивать, как в своё время я встряхнула чужую спортсменку, которая уверяла всех вокруг, что не поправляется, поскольку конституция у неё такая. Я ей совершенно открыто сказала: «Ты врёшь, поэтому будешь лечиться. Потому что иначе сдохнешь. Все твои судороги на катке могут закончиться только одним — смертью.

Перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити у меня в Америке была девочка, помочь которой попросила немецкая федерация фигурного катания — поставить программы. Эта девочка уже лечилась от анорексии, и ко мне приехала, вроде бы уже никаких проблем не имея. Я тогда много работала, почти не бывала дома, поэтому еду готовила по ночам. Лёша Ягудин в то время худел, и как-то ночью я сварила ему грибной суп, поскольку он некалорийный, и оставила на плите остывать. Лёшке же сказала, чтобы после тренировки он этот суп поел. Он пришёл на следующую тренировку злой, как собака. Выяснилось, что эта немецкая девочка, пока нас не было дома, съела всю кастрюлю, запихнула в себя ещё и полбуханки хлеба, а Лёшка остался голодным", — цитирует Тарасову «Р-Спорт».