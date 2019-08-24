Мишин: ещё ни разу в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме

Знаменитый тренер Алексей Мишин подвёл итоги открытой тренировки фигуристов своей группы, заявив, что ему нравится, в какой форме находится его самая титулованная подопечная — Елизавета Туктамышева.

«Мы подходим к новому сезону в позитивном настроении. Я бы даже сказал — агрессивном. Если говорить о женском фигурном катании, то кое-что становится ясным. Но эта ясность ещё не сформировалась. Пройдут взрослые прокаты, пройдут первые этапы Гран-при, и тогда станет ясно. Мы с нетерпением ждём развития событий.

Короткая программа Туктамышевой? Мы попадаем в очень интересный срез, не повторяясь. Она в таком стиле ещё не каталась. «Блюз с Востока» в стадии становления, но по отдельным частям можно сказать, что мы попали в точку. Наш постоянный хореограф — Татьяна Прокофьева. Этим летом воспользовались услугами канадской специалистки Ше-Линн и Евгении Краузе, привлекали Илью Авербуха для программ Сони Самодуровой и Лизы. Большое им спасибо.

У Туктамышевой в произвольной будет два тройных акселя, два тройных лутца, один тройной флип. Боюсь сглазить, но ещё ни разу в межсезонье Лиза не была в такой хорошей форме. Соня Самодурова приобретает новую окраску. Идёт время, жизнь развивается и Соня тоже. Страсть к победе у неё осталась прежней. Она стала более эмоциональна», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».