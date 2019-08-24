Валиева — первая фигуристка, получившая высшую оценку за четверной прыжок

Россиянка Камила Валиева стала первой в истории фигуристкой, получившей от судьи высшую оценку в пять баллов за четверной прыжок. На первом этапе юниорского Гран-при во французском Куршевеле в произвольной программе она выполнила тулуп в четыре оборота.

Этот квад стал лучшим в истории фигурного катания, рефери из Австрии поставила Валиевой пятерку. Два арбитра оценили тулуп на «+4», четверо — на «+3» и еще двое на «+2».

До Камилы четверные прыжки на международных соревнованиях исполняли Александра Трусова, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева.

Валиева, занимавшая третье место после короткой программы, в произвольном прокате справилась с четверным тулупом, сделала каскад из тройных лутца и тулупа, а единственную ошибку допустила на тройном флипе.