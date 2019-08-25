Ученица Тутберидзе: с большим давлением Этери не каждая психика справится

Российская фигуристка Алиса Лозко рассказала про особенности тренировок у известного специалиста Этери Тутберидзе.
«Она первые дни обычно не занимается ребёнком вообще. Смотрит, что он будет делать, если на него не обращать внимание, — будет работать сам или начнёт филонить. Кто работает — того берёт. По-моему, папа даже не звонил ей предварительно насчёт нашего приезда. Хотел надавить, что вот, мол, мы уже в Москве, возьмите девочку. Этери Георгиевна, конечно, сразу никакого конкретного ответа не дала, но согласилась оставить меня на просмотр.
Этери Георгиевна оказывает большое давление на спортсменов, не каждая психика с этим справится. Но они всё равно шли и делали. Если даже всю тренировку отваляются, приходят на следующую и начинают с того элемента, который не получился. Это формирует спортивный характер", — приводит слова Лозко «Матч ТВ».
Ранее Лозко решила завершить спортивную карьеру из-за травмы.
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