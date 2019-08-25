Самодурова: готова зубами выгрызать место в сборной

Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала о подготовке к новому сезону.

«Честно признаюсь, что втягиваться в подготовку к нынешнему сезону было очень тяжело. Понимала, что раньше от Софьи Самодуровой многого не ждали. Сейчас к чемпионке Европы совсем другое отношение и совсем другие требования. Готова бороться и зубами выгрызать место в сборной. Мне кажется, что научилась справляться и с психологическим давлением. Чемпионат Европы это доказал.

Я ведь всего один сезон выступала на взрослых соревнованиях. Наверное, рано говорить о сформировавшемся стиле. Посмотрим, что будет в нынешнем. Мне нравится высказывание Елизаветы Туктамышевой: кататься нужно в стиле, который тебе идёт.

Короткую программу на популярную мелодию группы Gypsy Kings поставила хореограф нашей группы Татьяна Прокофьева. Она предлагала эту музыку ещё два года назад, но решилась сделать это только сейчас. Произвольную, как и в прошлом году, поставил Илья Авербух. Это будет танго «Роксана» из кинофильма «Мулен Руж»», — приводит слова Самодуровой «Спорт уик-энд».