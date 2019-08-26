Олимпийская чемпионка Столбова: полтора года назад не знала, как дальше жить

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Ксения Столбова рассказала о подготовке к сезону с новым партнёром — Андреем Новосёловым. Ранее она выступала в дуэте с Фёдором Климовым.

«Начать заново скатываться с кем-то в 26 лет — это совсем не то, что в 16 или 18. Это иная притирка, скатка, иное поведение, общение, всё воспринимается по-другому. Но, во-первых, я изначально понимала, на что иду. Во-вторых, мы с Андреем не в том возрасте, чтобы устраивать какие-то разборки или перетягивание каната — на это просто нет времени. К тому же цели и задачи у нас абсолютно одинаковы.

На протяжении всей моей предыдущей карьеры, когда я каталась с Фёдором, у нас ни разу не случалось какого-то глобального перерыва в выступлениях. Те паузы, что случались, всегда происходили вынужденно, причём по одной и той же причине — из-за травм. В связи с этим каждое возвращение на лёд постоянно приходилось форсировать, а это очень большая психологическая и физическая нагрузка, постоянный стресс: ты переживаешь из-за того, что не можешь кататься, не может кататься твой партнёр, соответственно, уходит время, приходится пропускать соревнования. Сейчас же мы с Андреем понимаем: есть определённый план работы, который мы должны были выполнить за год, чтобы подготовиться к прокатам. Причём сделать всё по максимуму. Пока эта задача для нас самая главная, поскольку от прокатов во многом зависит, где мы будем выступать дальше. Но у нас нет необходимости куда-то рваться, выпрыгивать из штанов. Было достаточно много времени, чтобы много чего пробовать, скатываться, танцевать, учить элементы, и всё это даёт невероятную внутреннюю свободу, которая окрыляет и мотивирует ещё сильнее.

В чём я точно не сомневаюсь, так это в том, что мы сами кузнецы своего счастья. И уже успела понять, что ни одно событие в жизни не случается просто так. Раз Андрей встретился на моём пути в конкретный жизненный момент, значит, так и должно было случиться. Возможно, я чем-то заслужила такого замечательного партнёра и такого надёжного человека.

Я ведь реально полтора года назад не имела ни малейшего представления, как мне дальше жить и что делать. И совершенно спонтанно рядом вдруг появились Тарасова и Коля Морозов. Татьяна Анатольевна, собственно, мне и сказала, причём так, что я сразу ей поверила: «Не смей бросать кататься. Ты просто не имеешь права это сделать. А ногу мы вылечим». Но я точно не рассчитывала на то, что эти же слова повторит Коля. И встанет рядом. Хотя не так давно он признался, что очень долго не верил, что из нашей совместной затеи что-то получится", — цитирует Столбову РИА «Новости».

Новосёлов ранее выступал за Францию.