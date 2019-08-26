Алиев: очень хочется показать тот набор четверных прыжков, которым я владею

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в Москве, российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, какие четверные прыжки будет исполнять в сезоне-2019/20.

«Короткая программа у нас олимпийского типа – лутц-тулуп, тулуп и аксель. В произвольной программе обычно происходят какие-то корректировки, но на данный момент накатываем с тремя четверными прыжками – лутц и два тулупа. Естественно, аксель и другие тройные прыжки. Мне очень хочется показать тот набор четверных, которым я владею, и ещё сальхов добавить – это самое идеальное. Буду стремиться к этому, потому что это нужно, чтобы говорить о серьёзных стартах. Фигурное катание уже на таком уровне, когда это действительно необходимо», – сказал Алиев пресс-службе ФФККР.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Алиев занял 7-е место, на чемпионате России – 2019 в Саранске фигурист стал пятым, не сумев отобраться на чемпионаты Европы и мира.