Ходыкин: когда есть сложность, шанс риска, это интересно смотреть

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в спортивной паре с Дарьей Павлюченко, рассказал о продолжившейся на взрослом уровне конкуренции с ровесниками – парой Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

«Как таковой конкуренции нет. Зачем нам конкурировать сейчас и ровняться на кого-то? Мы идём своим путём к более взрослому уровню, а там уже начнём соперничать не только с Бойковой и Козловским, но и с мировыми лидерами.

Сейчас убрали много сложных элементов, и нет вероятности срыва. Все начинают делать однотипно и чисто. Но на что ты смотришь? На борьбу рейтингов? На борьбу федераций? Когда есть различия, есть сложность, есть шанс риска, это интересно смотреть.

Это может привести к травмам? Мы не говорим сейчас про четверные выбросы. Это какие-то поддержки, тодесы, определённые фишки», — приводит слова Ходыкина Sport24.

Павлюченко и Ходыкин — чемпионы мира среди юниоров – 2018, участники взрослого финала Гран-при – 2018