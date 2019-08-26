Туктамышева: когда начала работать с Бурн, сочла себя бездарной фигуристкой

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о сотрудничестве с известным канадским постановщиком Ше-Линн Бурн, которая поставила фигуристке короткую программу на сезон-2019/20.

«Когда только начала работать с Ше-Линн, сочла себя бездарной фигуристкой. Человек привыкает к определённому стилю работы, а здесь появилось очень много не свойственного мне, у меня реально появились компоненты. Знала, что у меня есть шаги, но эта программа реально соответствует уровню тех спортсменов, которые выигрывают чемпионаты мира. Я ехала, у меня не было в программе пустых мест, и это было круто.

Было тяжело, но я понимала, что это смотрится реально по-другому. Я сделала скачок в совершенствовании своего фигурного мастерства, очень значимый скачок. У меня было дикое воодушевление: если смогу выкатать эту программу, то у меня будет другой уровень. Со временем программа стала для меня не такой сложной, я её постепенно выучила и могла выкатывать хорошо. А сначала было сложно, другой стиль. Я просто закрыла рот и перестала говорить, что мне что-то неудобно. Просто слушала и делала. Если было совсем неудобно, Ше-Линн сама видела и меняла на что-то иное, интересное», – сказала Туктамышева пресс-службе ФФККР.

Новые программы Туктамышевой поставит канадка Бурн