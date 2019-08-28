Экс-игрок NFL: я был зверем, а сейчас — размазня в слезах. Молитесь за меня

Бывший защитник Национальной футбольной лиги (NFL) Лерон Макклейн, который пожаловался на проблемы с головой, признался, что пытается сохранить позитивный настрой, несмотря на страх.
«Длинные ночи. Мне скоро идти на прогулку. Нравится это чувство — будто дрейфую. Молитесь за меня. Всех люблю. Очередная бессонная ночь. Но новый день — новая возможность. Сохраняю позитивный настрой, короли и королевы. Да, я напуган. Я был зверем, а сейчас я размазня в слезах. Но клянусь, я буду с этим бороться, люди», — написал игрок в «Твиттере».
Макклейн отметил, что проблемы с головой, возникли у него после долгой профессиональной карьеры. В настоящий момент ему необходима медицинская помощь. Чтобы получить средства на лечение, он должен выиграть исковое дело. Макклейн несколько раз просил лигу помочь ему.
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