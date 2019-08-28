Российские волейболисты вышли в полуфинал юниорского ЧМ в Тунисе

Мужская юниорская сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата мира U19, который проходит в Тунисе. В четвертьфинальном матче подопечные Михаила Николаева нанесли поражение команде Ирана со счётом 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:23). 25 очков (включая 4 эйса) принёс команде диагональный Роман Мурашко, 22 балла (3 эйса) на счету доигровщика Омара Курбанова. Юрий Бражнюк поставил 6 результативных блоков.

Ранее в группе D россияне переиграли сверстников из Доминиканской Республики (3:0), нанесли поражение командам Южной Кореи (3:1), Нигерии (3:0) и США (3:0). В 1/8 финала российские юниоры переиграли Германию (3:0).

Следующий соперник сборной России определится во встрече команд Аргентины и Болгарии, который состоится сегодея позднее. Первую полуфинальную пару составили Италия и Египет.

Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Тунис

Четвертьфинал

Россия – Иран – 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:23).