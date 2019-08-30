На первенстве России по парусному спорту прошли первые гонки

В акватории Невской губы Финского залива проходит главная всероссийская регата — первенство страны по парусному спорту в международных классах.
В классе Techno в возрасте до 15 лет лучше всех в пампинге преуспел спортсмен Академии парусного спорта Максим Лукьянов, показавший третий и второй приходы. В возрастной категории до 17 лет Данила Динеев из Мелеуза дважды пришёл первым и вышел в абсолютные лидеры. В старшем возрасте лидирует виндсёрфер из московской «СШОР №26» Иван Ефимов, набравший три очка.
В олимпийском классе RS:X до 21 года за лидерство борются Антон Токарев из московской «СШОР №26» и спортсмен Академии парусного спорта и Крестовского острова Егор Жилин. В зачёте U19 на первом месте идёт сочинский гонщик Константин Кочконян (три очка).
Первенство России в классе «Накра 15», по сути, проходит в формате матч-рейс. В него заявились два смешанных экипажа из Ростовской области – Николай Горяинов/Эвелина Мильвит и Анастасия Майорова/Дмитрий Пипник. Пока что в очной дуэли преуспевает экипаж Горяинов/Мильвит, выигравший обе гонки.
На одной дистанции с «Накрами 15» гоняются яхтсмены в классе «29-й», где в первый день случилась неожиданность. Фавориты первенства России в международных классах и один из лучших отечественных молодых экипажей – Илья Чуприна/Родион Бровин из Академии парусного спорта – после победы в первой гонке пришли 16-ми во второй. По итогам первого гоночного дня спортсмены расположились на восьмой строчке. Лидирует женский экипаж «СШОР Хлебниково» Дарья Матросова/Альбина Денисова.
В классе «420» от конкурентов оторвались экипажи из Краснодарского края и Московской области – Михаил Саховский/Игорь Малявский (шесть очков) и Денис Лепин/Михаил Карелин (семь).
Самый многочисленный класс первенства России в международных классах – «Лазер 4,7» (95 гонщиков). После первого дня в квалификации в классе «Лазер 4,7» лидируют спортсмены «Крестовского острова». На первом месте идёт Дмитрий Головкин.
По итогам соревнований определятся составы сборных в соответствующих классах, которые будут представлять Россию на международных регатах в 2020 году.
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