Ушла из жизни мама хореографа Глейхенгауза. Она работала в группе Тутберидзе

Вчера, 29 августа, скоропостижно скончалась хореограф, балерина Большого театра Людмила Шалашова, работавшая в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Шалашова — мама хореографа Даниила Глейхенгауза.



«Ещё вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны. Даниил, в это тяжёлое время твои коллеги и друзья вместе с тобой. Мы будем вечно хранить светлую память о Людмиле Борисовне в наших сердцах», – говорится в сообщении в »инстаграме" группы Тутберидзе.

Федерация фигурного катания на коньках России на своём официальном сайте выразила искренние соболезнования Даниилу Глейхенгаузу, родным и близким семьи: «Людмила Борисовна была профессионалом своего дела, вкладывала душу в работу с фигуристами. Светлая память...»