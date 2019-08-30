«Ростов-Дон» в пятый раз подряд завоевал Суперкубок России по гандболу

Гандболистки команды «Ростов-Дон» в пятый раз подряд завоевали Суперкубок России. В матче за трофей ростовский клуб разгромил тольяттинскую «Ладу» со счётом 29:22. Самым результативным игроком матча стала гандболистка «Лады» Елена Михайличенко, забившая 8 мячей. У ростовчанок 7 раз отличилась Анна Вяхирева.

Суперкубок у женщин был разыгран в шестой раз. Четыре последних года трофеем безраздельно владел «Ростов-Дон», а ещё один раз титул выигрывала «Звезда». В матчах за Суперкубок ростовская команда обыгрывала «Ладу», «Астраханочку» и дважды подряд краснодарскую «Кубань». Встреча с «Ладой» в Тольятти в 2015 году также завершилась убедительной победой ростовчанок – 27:17.

Гандбол. Женщины. Суперкубок России

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Лада» (Тольятти) – 29:22 (16:8).