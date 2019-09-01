Россияне завоевали бронзовые медали в командном турнире на ЧМ по дзюдо

Сборная России со счётом 4:1 победила команду Азербайджана в матче за третье место командного турнира на чемпионате мира по дзюдо в Токио.

Инал Тасоев проиграл Зелиму Коцоеву в весовой категории свыше 90 кг. Дарья Межецкая одолела Ичинхорло Мунхцедев (до 57 кг). Лечи Едиев в дополнительное время победил Ниджата Шихализаде (до 73 кг). Алёна Прокопенко на последней минуте вырвала победу у Гунель Хасанли (до 70 кг). В последнем поединке Хусен Халмурзаев одолел Мамедали Мехжиева (до 90 кг).

Сегодня, 1 сентября, будут разыграны золотые медали командного турнира, в финале встретятся сборные Японии и Франции, и второй комплект бронзы, за него поспорят Монголия и Бразилия.

В личных соревнованиях российские дзюдоисты взяли 3 награды. Серебряными призерами турнира стали Наталья Кузютина (до 52 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг), бронза у Дениса Ярцева (до 73 кг).