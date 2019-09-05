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Колобков: пик допинговых проблем в российском спорте пройден

Колобков: пик допинговых проблем в российском спорте пройден
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мыслями о нынешнем положении дел в российском спорте после допинговых разбирательств.

«Есть ряд видов спорта, где действительно отношение сложное, — биатлон, легкая атлетика, — так как федерации по этим видам ограничены в правах, но важно, что наша команда будет участвовать в Олимпиаде под флагом страны, в форме сборной России. Не буду сейчас вспоминать, какую огромную работу мы провели, это тема отдельного разговора.

Сейчас основной и заключительный этап: ВАДА перепроверяет базу данных московской лаборатории, пробы. Если будут обнаружены какие-то нарушения, будет проведено расследование, кто-то, возможно, будет дисквалифицирован, может быть, нет, но думаю, что пик, самый сложный этап пройден», — приводит слова Колобкова ТАСС.

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