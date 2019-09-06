Авдеева поборется за золото в финале Кубка мира по стрельбе из лука

Чемпионка мира по стрельбе из блочного лука россиянка Наталья Авдеева вышла в финал Кубка мира. Турнир проходит в Москве.

В полуфинале Авдеева взяла верх над датчанкой Таней Йенсен со счётом 146:144 (29:29, 28:26, 30:30, 29:30, 30:29).

В финале Авдеева встретиться с представительницей Колумбии Сарой Лопес. Бронзу разыграют Йенсен и француженка Софи Додемон.

Соревнования в российской столице пройдут с 6 по 7 сентября. В турнире принимают участие сильнейшие лучники мира, в том числе и российские спортсмены. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном, командном первенствах, а также в миксте.

Такое крупное соревнование по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.