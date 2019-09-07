Испания вывела сборную России в финал Евролиги по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу сыграет за золото Суперфинала Евролиги, который проходит в Фигейра-да-Фош (Португалия). Это стало известно после победы сборной Испании над командой Беларуси в заключительном матче группового этапа в квартете 1. Испанские футболисты выиграли у белорусов со счётом 3:2.

Сборная России в стартовом матче уступила белорусской команде в серии послематчевых пенальти (4:4, по пен. – 1:2), но затем одержала две победы в основное время, обыграв команды Испании (7:6) и Швейцарии (5:1). Таким образом, россияне набрали 6 очков. В активе белорусов, также обыгравших швейцарцев (6:5), – 4 очка. Испанцы набрали 6 очков за две победы, но уступили России первое место в группе по дополнительным показателям.

Соперник сборной России в матче за золотые медали определится в заключительном матче группы 2 Португалия – Италия. Проигравший сыграет с Испанией за бронзу.

Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Фигейра-да-Фош, Португалия

Группа 1. Третий тур

Испания – Беларусь – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).