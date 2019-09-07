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Пляжный футбол, Суперфинал Евролиги-2019: Россия — Швейцария, трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Россия — Швейцария. Маленький финал! LIVE
Россия героически спасла матч с Испанией, но этого мало. Теперь нужно побеждать Швейцарию. Все новости и видео с матча — в нашем онлайне.
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Со Швейцарией команда России не так давно играла на отборе к чемпионату мира в Москве. Результат получился просто потрясающим — 9:3. И это при том, что Россия в концовке позволила себе расслабиться!

07:45. Накануне сборная России устроила нечто невообразимое в матче с Испанией. Уступая по ходу встречи со счётом 2:6, наши парни сумели перевернуть всё и победить — 7:6. Вспоминаем, как это было!

07:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня в Португалии продолжится Суперфинал Евролиги-2019, в котором Россия продолжает борьбу за медали. Нашу сборную ждёт непростой день. Россия сыграет со Швейцарией, но победа гарантирует нам лишь второе место в группе и шанс сразиться за бронзу. В финал же наша команда выйдет только в том случае, если Беларусь не сможет победить Испанию в основное или дополнительное время. Так что сегодня будем переживать не только за Россию, но и, как сказал после победы во втором туре Фёдор Земсков, за братьев-испанцев!

Матч Россия — Швейцария начнётся в 16:15 мск.

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