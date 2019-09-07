Трусова: работаю над тройным акселем, но четверные мне делать легче

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова поделилась своими впечатлениями от исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной России.

«В целом довольна прокатом. Дальше буду работать над всеми элементами, над вращениями, скольжениями, прыжками. Очень хорошо, что прокаты открытые. Я люблю выступать на публике и от этого получаю большое удовольствие. Первый раз показала свою программу в Японии, но всё равно ждала этих прокатов. Официальный выход во взрослые, долгожданный.

У меня очень интересная короткая, необычная музыка. Выбирали вместе с тренерами, принесли музыку на тренировку, дали послушать. Я согласилась, потому что эта музыка и правда в моём стиле. Не знаю, ещё не думала над образом, но сама идея программы интересная.

Я работаю над тройным акселем. Пока ещё его не делала чисто, но стараюсь. На «удочке» только делала. Надеюсь, что получится. Планы есть показать его в этом сезоне, сразу вставлю, как буду его чисто делать. У всех по-разному, мне аксель не очень даётся, хотя двойной даётся. Пока что четверные мне делать гораздо легче», – приводит слова Трусовой «Спорт Бизнес Online».

В короткой программе сезона-2019/20 Трусова будет выступать под музыку из сюиты «Пер Гюнт» норвежского композитора Эдварда Грига.