Леонова отметила аксель Туктамышевой и фигуристок группы Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012, российская фигуристка Алёна Леонова, поделилась мнением о выступлении спортсменок сборной России на контрольных прокатах в Москве.

«По короткой программе могу сказать, что все прокаты, которые я сегодня видела, мне понравились. Все они новые и у кого-то ещё не очень вкатанные. Девочки группы Тутберидзе понравились, наверно, больше всего. Чисто прокатали все программы, оставили очень хорошее впечатление.

Не могу не отметить аксель Лизы Туктамышевой. Она немножко поторопилась на каскаде, но в целом короткая у неё уже готова. Аксель был просто шикарный, программа тоже очень хорошая, Лиза другая! Могу сказать, что я увидела что-то новое.

Кто-то писал, что публика очень сильно отвлекает. Все хлопают перед заходом на прыжок. Я думаю, что спортсмены с таким опытом должны настраиваться и не обращать внимание на это. Безусловно, волнение присутствует всегда. Я в этом случае отмечу Евгению Медведеву. На разминке я видела этот каскад. Я уверена, что она исполняет его хорошо и чисто катает свою программу. Видимо её чуть-чуть подвели нервы.

Маленькие девочки, которые только что вышли из юниорок, возможно, ещё не до конца прочувствовали на себе это волнение. Главное, чтобы они сохранили свой настрой на все соревнования и катались так, как сегодня. Тогда всё получится», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».