Степанова: травмы случаются, но это спорт

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, объяснила, что пропускает контрольные прокаты сборной России из-за травмы. Она выразила уверенность, что скоро вернётся на лёд.

«К сожалению, случаются травмы, но это спорт… Хочу поблагодарить вас за слова поддержки! Спасибо тебе, Иван Букин, что рядом! Спасибо нашей команде. Уверена, что скоро мы покажем вам свои новые программы», – написала Степанова в «Инстаграме».



Контрольные прокаты сборной России проходят в Москве с 7 по 8 сентября.

Напомним, Степанова и Букин являются серебряными призёрами чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года.

Запись доступна на странице Степановой в «Инстаграме».