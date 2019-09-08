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Кацалапов: пока в произвольной программе много каши, но всё поправимо

Кацалапов: пока в произвольной программе много каши, но всё поправимо
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, прокомментировал готовность дуэта к новому сезону.

«Было тяжеловато. У нас другая программа по сравнению с прошлым сезоном. Из-за нехватки времени на подготовку мы не смогли донести то, что хотели. В произвольном танце у нас три части. Они абсолютно разные, но собраны в одну историю. Надеюсь, на этапе Гран-при в Братиславе это будет видно и понятно.

В межсезонье были определённые проблемы со здоровьем, из-за которых мы немного потеряли время. Сейчас всё в порядке, просто работали в ускоренном темпе. Мы достаточно быстро, на энтузиазме, поставили короткую программу. С произвольной пришлось потяжелее, потому что она сложнее предыдущей. Её накат требует большего времени. На мой взгляд, короткую мы прокатали плохо, но хотя бы настроение передали. А в произвольной чувствуется, что пока много каши. Всё поправимо, нужно только накатывать и нарабатывать», —передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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