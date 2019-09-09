Женская сборная Сербии защитила титул чемпиона Европы по волейболу

Женская сборная Сербии в финале чемпионата Европы по волейболу победила команду Турции со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13). Встреча состоялась в Анкаре (Турция).

Сербки защитили титул чемпионок Европы и в третий раз стали обладательницами этого титула. В матче за третье место сборная Италии обыграла команду Польши со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 26:24). Самым ценным игроком чемпионата Европы была признана диагональная сербской команды Тияна Бошкович.

Женская сборная России дошла до четвертьфинала, где в четырёх партиях уступила итальянкам.

В соревнованиях впервые принимали участие 24 сборные. Матчи чемпионата Европы прошли в Братиславе (Словакия), Анкаре, Будапеште (Венгрия) и Лодзи (Польша).