Женская сборная Сербии защитила титул чемпиона Европы по волейболу
Женская сборная Сербии в финале чемпионата Европы по волейболу победила команду Турции со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13). Встреча состоялась в Анкаре (Турция).
Сербки защитили титул чемпионок Европы и в третий раз стали обладательницами этого титула. В матче за третье место сборная Италии обыграла команду Польши со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 26:24). Самым ценным игроком чемпионата Европы была признана диагональная сербской команды Тияна Бошкович.
Женская сборная России дошла до четвертьфинала, где в четырёх партиях уступила итальянкам.
В соревнованиях впервые принимали участие 24 сборные. Матчи чемпионата Европы прошли в Братиславе (Словакия), Анкаре, Будапеште (Венгрия) и Лодзи (Польша).
Королёва объяснила вылет сборной России в четвертьфинале ЧЕ по волейболу
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