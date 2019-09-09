Тарасова — о контрольных прокатах: девочки просто свели с ума

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги контрольных прокатов сборной в Москве.

«Безусловно, в каждом виде были те, кто порадовал. Не буду конкретизировать, но скажу – на льду мы увидели девочек, подаривших нам потрясающее зрелище, они просто свели нас с ума своим техническим оснащением. У нас очень хорошие пары. Ксюшу Столбову хочу поздравить с возвращением, с настоящим возвращением.



Хочу поздравить Вику Синицину и Никиту Кацалапова с очень сильным впечатлением, которое оставило их выступление, с прекрасной программой, с фантастическим, мастерским катанием. Мне кажется, у нас появилась надежда, что российские танцоры будут бороться за первое место. Мальчики радовали не особенно, к сожалению», – цитирует Тарасову ТАСС.