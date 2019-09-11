Горячкина и Гунина одержали победу в первом туре Гран-при ФИДЕ в Сколково

На территории инновационного центра «Сколково» завершились партии первого тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин.

Три встречи завершились победой одной из шахматисток. Россиянка Александра Горячкина нанесла поражение болгарке Антуанете Стефановой. Партия завершилась после 54-го хода Горячкиной, которая играла чёрными фигурами. Россиянка Валентина Гунина обыграла соотечественницу, Алину Кашлинскую, китаянка Цзюй Вэньцзюнь чёрными переиграла шведку Пию Крамлинг.

Россиянка Александра Костенюк сыграла вничью с немкой Элизабет Петц, Екатерина Лагно — с француженкой Мари Себаг. Встреча между индийскими шахматистками Хампи Конеру и Харикой Дронавалли также завершилась вничью.

Этап Гран-при в Сколково завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет € 80 тыс.