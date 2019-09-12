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Шанаева и Нарижный выиграли ритм-танец на Гран-при среди юниоров

Шанаева и Нарижный выиграли ритм-танец на Гран-при среди юниоров
Другие / Фигурное катание 0

Сегодня, 12 сентября, в Челябинске стартовал четвёртый этап Гран-при среди юниоров. Победителями ритм-танца стали российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Набрав 67,7 балла, они почти на три балла опередили другую российскую пару Диану Дэвис/Глеб Смолкин(64,79). Третье место заняли канадцы Надя Башинска и Питер Бимон (59,83).

Гран-при среди юниоров. 4-й этап. Челябинск

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 67,70
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 64,79
3. Надя Башинска/Питер Бимон (Канада) – 59,83
4. Ирина Гальянова/Грэйсон Локхэд (Канада) – 57,86
5. Тамара Жукова/Даниил Карпов (Россия) – 55,71
6. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США) – 54,91
7. Лу Терре/Ное Перрон (Франция) – 54,68
8. Уна Браун/Гэйдж Браун (США) – 52,45.

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