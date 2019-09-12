Австралиец Холл стал чемпионом Red Bull Air Race, обойдя японца Мурою на 1 очко

В Тибе (Япония) состоялся заключительный этап сезона авиационной гоночной серии Red Bull Air Race. В напряжённой борьбе австралиец Мэтт Холл сумел удержать лидерство в общем зачёте.



Победу на этапе на глазах у 98 тыс. человек одержал хозяин соревнований – японец Ёсихидэ Мурою. Однако для титула чемпиона мира этого оказалось недостаточно. Холл занял третье место на этапе, чего оказалось достаточно для общей победы. Мурруи остался вторым, уступив одно очко в борьбе за титул. На третьей строчке по итогам сезона расположился представитель Чехии Мартин Шонка, сложивший с себя чемпионские полномочия.



Чемпионат мира Red Bull Air Race 2019

Турнирная таблица

1. Мэтт Холл (Австралия) — 81 очко

2. Ёсихидэ Муроя (Япония) – 80

3. Мартин Шонка (Чехия) — 68

4. Бен Мерфи (Великобритания) — 48

5. Кирби Чемблисс (США) – 48

6. Пит Маклауд (Канада) — 48

7. Николя Иванофф (Франция) — 47

8. Мика Бражо (Франция) — 44

9. Майкл Гулиан (США) — 42

10. Хуан Веларде (Испания) – 39

11. Франсуа ле Во (Франция) – 34

12. Кристиан Болтон (Чили) — 27

13. Петр Копфштейн (Чехия) – 10

14. Маттиас Дольдерер (Германия) — 6.