Австралиец Холл стал чемпионом Red Bull Air Race, обойдя японца Мурою на 1 очко

В Тибе (Япония) состоялся заключительный этап сезона авиационной гоночной серии Red Bull Air Race. В напряжённой борьбе австралиец Мэтт Холл сумел удержать лидерство в общем зачёте.
Победу на этапе на глазах у 98 тыс. человек одержал хозяин соревнований – японец Ёсихидэ Мурою. Однако для титула чемпиона мира этого оказалось недостаточно. Холл занял третье место на этапе, чего оказалось достаточно для общей победы. Мурруи остался вторым, уступив одно очко в борьбе за титул. На третьей строчке по итогам сезона расположился представитель Чехии Мартин Шонка, сложивший с себя чемпионские полномочия.
Чемпионат мира Red Bull Air Race 2019
Турнирная таблица
1. Мэтт Холл (Австралия) — 81 очко
2. Ёсихидэ Муроя (Япония) – 80
3. Мартин Шонка (Чехия) — 68
4. Бен Мерфи (Великобритания) — 48
5. Кирби Чемблисс (США) – 48
6. Пит Маклауд (Канада) — 48
7. Николя Иванофф (Франция) — 47
8. Мика Бражо (Франция) — 44
9. Майкл Гулиан (США) — 42
10. Хуан Веларде (Испания) – 39
11. Франсуа ле Во (Франция) – 34
12. Кристиан Болтон (Чили) — 27
13. Петр Копфштейн (Чехия) – 10
14. Маттиас Дольдерер (Германия) — 6.
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