Саммельвуо: рад, что сборная России проиграла второй сет

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал победу над командой Турции на старте чемпионата Европы по волейболу со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).



«В первом матче мы искали свой игровой ритм. Мы неплохо подавали. Поначалу подача и приём были на хорошем уровне. Во втором сете, после лёгкого первого, мы повели в счёте, но затем нам несколько минут не хватало концентрации. В волейболе в такой ситуации всегда приходится нелегко.

Но я рад, что мы проиграли второй сет. Мы не заслужили выиграть его. Затем команда стала играть сосредоточенно, и мы смогли победить уверенно", — цитирует Саммельвуо официальный сайт ЕКВ.

Чемпионат Европы 2019 года проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении. В турнире принимают участие 24 команды.