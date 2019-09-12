Никто не понял, что произошло. Россия напугала в игре с Турцией на Евро-2019

Мужская сборная России по волейболу приехала на чемпионат Европы в качестве одного из главных фаворитов. А скорее всего, даже главного. Наши парни – действующие чемпионы Европы, в этом сезоне они уже выиграли Лигу наций и без каких-либо проблем прошли олимпийский квалификационный турнир.

Саммельвуо выбрал следующий состав на стартовый матч нашей сборной на Евро: Кобзарь – Михайлов – Клюка – Яковлев – Волков – Вольвич. Валентин Голубев на позиции либеро.

Бей своих, чтобы дойти до Парижа. Сборная России готова опять стать чемпионом? В соперниках у команды Туомаса Саммельвуо на Евро – сборная Финляндии, которую тренер возглавлял много лет. А потом и Польша с Леоном.

Подача Волкова всё решила

Турки сопротивлялись России ровно три розыгрыша в начале сета. Потом россиянам удалось совершить первый отрыв в игре – 6:2. Работали практически все комбинации, а главной проблемой для соперника были подачи подопечных Туомаса Саммельвуо. В частности, на подаче Дмитрия Волкова интрига первой партии была окончательно убита. Счёт стал 17:7. Хотя эта интрига изначально была эфемерной.



Характерным моментом был игровой эпизод ближе к концовке, когда Максим Михайлов банально перекидывал мяч через сетку. Снаряд летел крайне медленно, можно было сходить за гамбургером, съесть его, вернуться назад и подобрать мяч. Однако никто из игроков турецкой сборной об этом не позаботился. Вместо этого они просто смотрели, как он падает на паркет. Выглядело это забавно. Но вряд ли для тренера сборной Турции. Итог – 25:13 в пользу России.

Забыть как страшный сон

Волков предсказуемо был самым результативным игроком нашей сборной по итогам первого сета, набрав 5 очков. Турки учли предыдущие ошибки и в начале второго сета держались на равных уже целых 6 розыгрышей – 3:3. А потом наши быстренько снялись с подачи соперника, а Иван Яковлев своим «планером» принялся вводить в ступор защиту сборной Турции – 8:3.



Когда на подачу вышел Волков, болельщики были вправе ожидать повторения сценария первого сета, однако на этот раз длинная серия Дмитрию не удалась. Тем не менее преимущество россиян держалась на комфортном уровне в 3-4 очка. А вот то, что случилось потом, не поддаётся никакому объяснению. Тренерский штаб сборной Турции активно проводил ротацию состава, пробовал различные варианты и, кажется, не особо верил в успешный исход.

А зря. В игре команды Саммельвуо внезапно всё разладилось. Турки постепенно ликвидировали отставание, затем вышли вперёд в концовке и довели дело до победы во второй партии – 25:23. Это было, мягко говоря, неожиданно.

Проехали

Первая половина третьего сета прошла по сценарию второго. Равное начало, потом задел сборной России в 3-4 мяча. И от этого становилось только тревожнее. Забыть то, что произошло во второй партии, было невозможно. Саммельвуо поменял связующего, впервые на этом чемпионате Европы выпустив на паркет Бутько вместо Кобзаря. Именно Александр сумел классно сыграть у сетки и помог довести преимущество россиян до шести очков – 18:12. На этот раз обошлось без валидольной концовки – 25:17.



В четвёртой партии и вовсе всё было буднично и уверенно со стороны подопечных Саммельвуо – 25:15. Случившееся во второй партии тренерский штаб сборной России наверняка проанализирует и сделает выводы. Хорошо, что это случилось на групповом этапе, а не в матчах плей-офф. Завтра, 13 сентября, россияне сыграют с Беларусью, начало — в 21:30 мск.