Кобзарь — о победе над Турцией: волейболисты сборной России нервничали

Связующий сборной России Игорь Кобзарь прокомментировал победу в матче с командой Турции на старте чемпионата Европы по волейболу со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).



«Это была первая игра, и мы немного нервничали. Мы медленно входили в игру, не могли найти свой лучший волейбол и оптимальное состояние. Нам пришлось непросто. Но после второго сета мы выигрывали уверенно. Рады, что так всё завершилось. Нам было важно найти игру и определить свой уровень на старте чемпионата», — приводит слова Кобзаря официальный сайт ЕКВ.

Чемпионат Европы 2019 года проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении. Сегодня, 13 сентября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Беларуси.