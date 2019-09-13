Кобзарь — о победе над Турцией: волейболисты сборной России нервничали
Связующий сборной России Игорь Кобзарь прокомментировал победу в матче с командой Турции на старте чемпионата Европы по волейболу со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).
«Это была первая игра, и мы немного нервничали. Мы медленно входили в игру, не могли найти свой лучший волейбол и оптимальное состояние. Нам пришлось непросто. Но после второго сета мы выигрывали уверенно. Рады, что так всё завершилось. Нам было важно найти игру и определить свой уровень на старте чемпионата», — приводит слова Кобзаря официальный сайт ЕКВ.
Чемпионат Европы 2019 года проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении. Сегодня, 13 сентября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Беларуси.
Саммельвуо: рад, что сборная России проиграла второй сет
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