Медведева оценила выступление в короткой программе на турнире в Канаде

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от короткой программы на турнире Autumn Classic International в Канаде. Она занимает второе место с результатом 75,14 балла. Лидирует японка Рика Кихира (78,18).
«Я чувствую себя почти так же комфортно и уверенно, как два, три, четыре года назад. Я привыкла ко всем переменам в своей жизни. Я хотела работать, у меня не было никаких странных ощущений. Я привыкла к новому месту, к катку и к моим идеальным тренерам. Мы двигаемся вперёд.
Несколько дней назад я выступала на контрольных прокатах в России. Я отправилась туда, тренировалась один день и потом сразу же прилетела сюда. На данный момент это было хорошее выступление. Не могу сказать, что я счастлива или расстроена. Я удовлетворена. Знаю, что самое важное будет завтра. Постараюсь выступить как можно лучше. Не могу сказать, что очень устала после возвращения из России. У меня нет времени, чтобы обращать внимание на это», — сказала Медведева после проката.
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