Ефременкова и Шульгинов — третьи на дистанции 1500 м на турнире по шорт-треку

Россиянка Екатерина Ефременкова заняла третье место на дистанции 1500 м на открытом Кубке Союза конькобежцев России (СКР) по шорт-треку. Соревнования проходят в Коломне.
Результат Ефременковой — 2 минуты 29,007 секунды. Победу одержала представительница Нидерландов Сюзанн Схултинг (2.28,188). Второй стала Ханне Десмет из Бельгии (2.28,325).
В мужских соревнованиях Александр Шульгинов на дистанции 1500 м занял третье место. Золото выиграл представитель сборной Кореи Хонг Кен Кван. Серебро в активе Дана Бреувсма из Нидерландов.
Соревнования в Коломне стали первым международным стартом для россиян перед сезоном-2019/20. Турнир завершится 15 сентября.
Напомним, Ефременкова является чемпионкой Европы 2018 года, бронзовым призёром чемпионата мира—2016, а также победительницей Универсиады-2019.
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