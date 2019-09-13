Ватерполисты «Синтеза» выиграли у московского «Динамо» в квалификации ЛЧ

Ватерполисты казанского «Синтеза» добились победы над московским «Динамо» в матче первого тура второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч группы D, прошедший в Будапеште, завершился победой «Синтеза» со счетом 14:11. В составе «Синтеза» по 4 раза отличились Адель Латыпов и Николай Лазарев, два гола забил Михаил Краснов. В составе бело-голубых хет-трик оформил Игорь Бычков.

Во втором туре 14 сентября «Синтез» сыграет с «Будапештом», «Динамо» в этот же день встретится с немецким «Потсдамом». 15 сентября с хозяевами встретятся бело-голубые, а казанская команда проведёт матч с «Потсдамом».

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Первый тур

«Динамо» (Москва) — «Синтез» (Казань) – 11:14 (4:3, 2:6, 3:3, 2:2).