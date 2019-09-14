Ханю начал сезон с победы на Autumn Classic International

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю одержал победу на предсезонном турнире серии «челленджер» Autumn Classic International, который проходил в Оквилле (Канада). Ханю выиграл как короткую, так и произвольную программы.

Второе место на турнире занял француз Кевин Аймоз, тройку лучших замкнул канадец Киган Мессинг.

Ранее в соревнованиях женщин в одиночном катании на Autumn Classic International первенствовала японка Рика Кихира. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место, уступив японке по сумме двух программ около 7 баллов.

Фигурное катание. Autumn Classic International. Оквилл, Канада

Мужчины

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 279,05

2. Кевин Аймоз (Франция) — 262,47

3. Киган Мессинг (Канада) — 256,02