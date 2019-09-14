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Ханю начал сезон с победы на Autumn Classic International

Ханю начал сезон с победы на Autumn Classic International
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю одержал победу на предсезонном турнире серии «челленджер» Autumn Classic International, который проходил в Оквилле (Канада). Ханю выиграл как короткую, так и произвольную программы.

Второе место на турнире занял француз Кевин Аймоз, тройку лучших замкнул канадец Киган Мессинг.

Ранее в соревнованиях женщин в одиночном катании на Autumn Classic International первенствовала японка Рика Кихира. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место, уступив японке по сумме двух программ около 7 баллов.

Фигурное катание. Autumn Classic International. Оквилл, Канада
Мужчины

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 279,05
2. Кевин Аймоз (Франция) — 262,47
3. Киган Мессинг (Канада) — 256,02

Кихира одержала победу на турнире в Канаде, Медведева — 2-я
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