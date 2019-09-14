15-летняя Анна Щербакова стала первой в истории женщиной, исполнившей четверной лутц на взрослых соревнованиях ISU.

Щербакова чисто прыгнула четверной лутц в произвольной программе на турнире Lombardia Trophy в Бергамо. Прыжок был оценён в 14,03 балла при базовой стоимости 11,50 балла.

Ранее лутц в четыре оборота Щербакова и Александра Трусова прыгали на юниорских соревнованиях. На взрослом турнире, чемпионате мира 2019 года, четверной прыжок (сальхов) исполняла только казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Благодаря высоко оценённому судьями лутцу Щербакова выиграла произвольную программу и по сумме двух программ опередила Елизавету Туктамышеву, выиграв первые международные соревнования среди взрослых в карьере.

Видео доступно в «инстаграме» teamashcherbakova.